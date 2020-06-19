2020-06-19T00:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: 40 человек в тяжелом состоянии, 16 – на ИВЛ

Последняя информация о заболевших
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал последние данные о состоянии заболевших.

По состоянию на 18 июня в больницах региона находятся 425 пациентов больных COVID-19, в том числе шестеро детей.

Состояние 65 человек оценивается, как удовлетворительное, 320 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 40 – в тяжелом. Из тяжелых пациентов 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных больных болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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