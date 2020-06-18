2020-06-18T17:58:20+03:00
Общество

Любимов: Если ситуация с коронавирусом ухудшится, придется вновь вводить ограничения

Губернатор прокомментировал переход Рязанской области ко второму этапу снятия ограничений
Антон КОНОВАЛОВ
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Губернатор Николай Любимов в интервью прокомментировал переход Рязанской области ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

- Сейчас мы выполнили три основных требования Роспотребнадзора: по коэффициенту распространения инфекции (у нас 0,8), количеству свободного коечного фонда для размещения больных (у нас 70%) и охвату тестированием по методу ПЦР (у нас 116-119 на 100 тысяч населения при нормативе 90), - заявил Любимов.

Какие конкретно ограничения сняты, «Комсомолка» уже писала. В то же время губернатор заметил, что пандемия продолжается, а значит остальные запреты, масочный режим и т.д. по-прежнему требуется соблюдать.

- Необходимо беречь себя, своих близких, друзей и окружающих. Конечно, ситуация еще может ухудшиться, и тогда вновь придется вводить те или иные ограничения. Чтобы этого не было, просьба к людям быть осторожными, - сказал Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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