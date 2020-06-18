Камеры зафиксировали массовую драку в микрорайоне Канищево

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:10:35+03:00

Судя по кадрам, в конфликте участвовали не менее шести человек [видео]

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На улице Интернациональной в микрорайоне Канищево произошла массовая драка. Соответствующее видео с камер видеонаблюдения выложили в YouTube.

Судя по кадрам, в драке участвовали не менее шести человек. В процессе конфликта досталось даже пожилой женщине, которая пыталась помочь пострадавшему мужчине, но тут же сама получила ногой по лицу от одного из участников.

Как сообщили «Комсомолке» в УМВД России по Рязанской области, в последние двое суток никаких заявлений о массовой драке либо других конфликтах с улицы Интернациональной в полицию не поступали.

Драка на Интернациональной в Канищеве.Источник видео: YouTube.

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Полиция нашла подозреваемого в избиении. По данному факту проводится проверка (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU