2020-06-18T15:15:29+03:00
Происшествия

Переломы носа и лицевого скелета: в центре Рязани избили 10-летнего мальчика

Полиция нашла подозреваемого в избиении. По данному факту проводится проверка
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Переломы носа и лицевого скелета: в центре Рязани избили 10-летнего мальчика. Фото: RZN_Life.Переломы носа и лицевого скелета: в центре Рязани избили 10-летнего мальчика. Фото: RZN_Life.
Изменить размер текста:

Вечером 17 июня в центре Рязани избили 10-летнего ребенка. Об этом в RZN_Life сообщила мама пострадавшего мальчика. По ее словам, все произошло на детской площадке в районе Право-Лыбедского бульвара.

По предварительным данным, «мальчика ударил парень примерно 17 лет, который находился в компании девушки. Молодой человек нанес один удар в лицо моему сыну. Итог - госпитализация, переломы носа и лицевого скелета, а также сотрясение мозга», - написала женщина.

Отметим, что в полицию мать ребенка не обращалась, но разместила пост, чтобы через пользователей соцсетей найти очевидцев происшествия.

Однако в полиции уже в курсе инцидента, их вызвали сами врачи, увидев на лице мальчика следы побоев. Личность подозреваемого уже установлена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переломы носа и лицевого скелета: в центре Рязани избили 10-летнего мальчика
Метеорологи рассказали о губительных последствиях непогоды в Рязанской области
23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином
Рязань отказалась от проведения Парада Победы
В регионах обсудят поправки в Трудовой кодекс
Сенатором от Рязанской области вместо умершего Олега Ковалева стала Ирина Петина
Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений
Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области вновь поползла вверх
Рязанский митрополит Марк: «Мечты сбываются… Во время пандемии люди получили возможность сидеть в интернете круглосуточно»
Под Рязанью москвич за рулем BMW X5 улетел на скорости с дороги в кювет
Рязанские медики вновь сообщили о невыплате обещанных компенсаций
Днем 18 июня в Рязани могут пройти сильные ливни с грозами
При слиянии хлебозаводов в Рязани штат одного их них уполовинили
Третий этап снятия ограничений в Рязани: власти сказали, когда откроют крупные торговые центры
На Ряжском шоссе КамАЗ протаранил «семерку» - пострадали три человека
«Все залито водой, плавает тесто». В Рязани сгорела пекарня по выпечке хлеба
Любимов: До конца лета нужно разобраться со всеми ливневыми колодцами Рязани
В Рязани скончалась 46-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус