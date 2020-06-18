Переломы носа и лицевого скелета: в центре Рязани избили 10-летнего мальчика

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:15:29+03:00

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Вечером 17 июня в центре Рязани избили 10-летнего ребенка. Об этом в RZN_Life сообщила мама пострадавшего мальчика. По ее словам, все произошло на детской площадке в районе Право-Лыбедского бульвара.

По предварительным данным, «мальчика ударил парень примерно 17 лет, который находился в компании девушки. Молодой человек нанес один удар в лицо моему сыну. Итог - госпитализация, переломы носа и лицевого скелета, а также сотрясение мозга», - написала женщина.

Отметим, что в полицию мать ребенка не обращалась, но разместила пост, чтобы через пользователей соцсетей найти очевидцев происшествия.

Однако в полиции уже в курсе инцидента, их вызвали сами врачи, увидев на лице мальчика следы побоев. Личность подозреваемого уже установлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU