2020-06-18T14:45:14+03:00
Происшествия

Метеорологи рассказали о губительных последствиях непогоды в Рязанской области

На десятках гектаров погибло больше половины растений. Особенно сильно пострадал Сасовский район
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области градом побило посевы. Фото: meteo62.ruВ Рязанской области градом побило посевы. Фото: meteo62.ru
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Град, ливни и сильный ветер 12 июня 2020 года в Рязанской области привели к губительным последствиям для сельского хозяйства. В ряде районов, особенно в Сасовском, серьезно пострадали посевы. Подробнее об ущербе рассказал Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Больше всего досталось Спасскому району. Фото: meteo62.ru

Больше всего досталось Спасскому району. Фото: meteo62.ru

«Нанесен ущерб посевам озимых и яровых зерновым, зернобобовым, сахарной свеклы и другим техническим культурам на несколько десятков гектаров. Больше половины растений погибли, часть из них полегла, что также негативно скажется на урожайности», - заключила комиссия, в составе которой наряду с агрометеорологами были представители областного минсельхоза.

Пострадали посевы озимых и яровых зерновых, зернобобовые, сахарная свекла и другие технические культуры. Фото: meteo62.ru

Пострадали посевы озимых и яровых зерновых, зернобобовые, сахарная свекла и другие технические культуры. Фото: meteo62.ru

Отмечается, что метеостанция Сасово 12 июня зафиксировала обильные дождевые осадки (около 10 литров на квадратный метр), град диаметром до 11 мм и ветер с порывами до 15 м/с.

Град в Рязанской области. Фото: meteo62.ru

Град в Рязанской области. Фото: meteo62.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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