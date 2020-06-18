В регионах обсудят поправки в Трудовой кодекс

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:25:22+03:00

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16 июня в нижней палате парламента были рассмотрены поправки в Трудовой кодекс. Законопроект, регламентирующий дистанционную работу, обсуждали на онлайн-брифинге партии.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы» помогает защитить интересы дистанционных сотрудников.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы – постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Это стало актуально в условиях пандемии – многих сотрудников переводили «на удаленку», но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Раньше эти понятия в Трудовом кодексе закреплены не были.

Часть норм касается взаимоотношений между сотрудником «на удаленке» и работодателем.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что в Трудовом кодексе не должно быть двойных толкований, все нормы должны быть понятны и юридически выверены.

Как отметила депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единая Россия» Елена Митина, в период пандемии коронавируса многие предприятия перешли на дистанционный режим работы.

«У работника и работодателя стали возникать определенные трудности, связанные с графиком работы, окончанием рабочего времени, местом работы, выплатой заработной платы, использованием своей техники в работе. Внесенный законопроект как раз направлен на то, чтобы разрешить все эти нюансы», – подчеркнула парламентарий.

По словам Елены Митиной, при переводе на временную удаленную занятость зарплата сотрудников, согласно законопроекту, будет сохраняться. Все локальные нормативные акты будут принимать с учетом мнения работников. У тех, кто работает «на удаленке», появится право быть офлайн – выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.

«Поскольку трудовое законодательство затрагивает интересы около 75 миллионов человек, «Единая Россия» организует общественное обсуждение изменений в закон в регионах. Все предложения, которые соберут отделения партии, будут учтены ко второму и третьему чтениям», – рассказала депутат Госдумы.

Предположительно новые нормы заработают с 1 января 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU