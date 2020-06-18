2020-06-18T12:07:18+03:00
Политика

Сенатором от Рязанской области вместо умершего Олега Ковалева стала Ирина Петина

Чиновница от минздрава будет представлять регион в Совете Федерации РФ
Яков РЫКОВ
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Назначен новый представитель Рязанской области в Совете Федерации. Фото: "Новая газета-Рязань".Назначен новый представитель Рязанской области в Совете Федерации. Фото: "Новая газета-Рязань".
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов определился с новым сенатором от региона. Своим постановлением он надел полномочиями члена Совета Федерации РФ Петину Ирину Александровну. Именно она будет официальным представителем правительства Рязанской области в Федеральном Собрании.

Напомним, прежний сенатор Олег Ковалев скончался после долгой и тяжелой болезни (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Петина Ирина Александровна до недавнего времени являлась заместителем министра здравоохранения Рязанской области и курировала отдел бухгалтерского учета и отчетности, планово-финансовый отдел и отдел государственных закупок и правового обеспечения.

До этого она возглавляла юридическую службу минздрава. Общий стаж ее работы в Минздраве, составляет более 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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