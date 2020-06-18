Сенатором от Рязанской области вместо умершего Олега Ковалева стала Ирина Петина

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:07:18+03:00

Чиновница от минздрава будет представлять регион в Совете Федерации РФ

Изменить размер текста: A A

Губернатор Рязанской области Николай Любимов определился с новым сенатором от региона. Своим постановлением он надел полномочиями члена Совета Федерации РФ Петину Ирину Александровну. Именно она будет официальным представителем правительства Рязанской области в Федеральном Собрании.

Напомним, прежний сенатор Олег Ковалев скончался после долгой и тяжелой болезни (читать подробнее).

ДОСЬЕ «КП»

Петина Ирина Александровна до недавнего времени являлась заместителем министра здравоохранения Рязанской области и курировала отдел бухгалтерского учета и отчетности, планово-финансовый отдел и отдел государственных закупок и правового обеспечения.

До этого она возглавляла юридическую службу минздрава. Общий стаж ее работы в Минздраве, составляет более 20 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU