Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:55:29+03:00

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В четверг, 18 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о переходе региона ко второму этапу снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Документ вступает в силу с 18 июня. В Рязанской области открываются:

- непродовольственные магазины площадью до 800 кв.м.;

- спортивные объекты и фитнес-центры (при загрузке до 25 процентов);

- кафе и рестораны (при условии организации обслуживания на летних террасах, соответствующей требованиям расстановки столов, регулярной дезинфекции и использовании одноразовых меню);

- гостиницы (при загрузке до 50 процентов);

- санатории, в том числе и детские (при загрузке до 30 процентов);

- парикмахерские и салоны красоты (по записи)

- поликлиники (в части плановых обследований);

- дневные стационары;

- учреждения дополнительного профобразования;

- логопедические центры.

Теперь также возможно проведение конференций и выставок с соблюдением определенных условий, в ЗАГСах регистрируют браки и разводы, самоизоляция для въехавших в регион отменяется.

А вот детские сады по-прежнему остается закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU