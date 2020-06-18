Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений
В четверг, 18 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о переходе региона ко второму этапу снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Документ вступает в силу с 18 июня. В Рязанской области открываются:
- непродовольственные магазины площадью до 800 кв.м.;
- спортивные объекты и фитнес-центры (при загрузке до 25 процентов);
- кафе и рестораны (при условии организации обслуживания на летних террасах, соответствующей требованиям расстановки столов, регулярной дезинфекции и использовании одноразовых меню);
- гостиницы (при загрузке до 50 процентов);
- санатории, в том числе и детские (при загрузке до 30 процентов);
- парикмахерские и салоны красоты (по записи)
- поликлиники (в части плановых обследований);
- дневные стационары;
- учреждения дополнительного профобразования;
- логопедические центры.
Теперь также возможно проведение конференций и выставок с соблюдением определенных условий, в ЗАГСах регистрируют браки и разводы, самоизоляция для въехавших в регион отменяется.
А вот детские сады по-прежнему остается закрыты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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