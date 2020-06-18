Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области вновь поползла вверх

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:26:26+03:00

18 июня стало известно о 52 новых положительных тестах на COVID-19

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О 52 новых положительных тестах на COVID-19 стало известно в Рязанской области 18 июня. Это максимум для текущей недели, когда в официальной статистике удивительно стабильно прибавлялось по 49-50 новых случаев ежедневно.

Из тех, у кого только-только обнаружили коронавирусную инфекцию, 10 человек – это дети, а 12 – люди из группы риска по возрасту (65 лет и старше), в том числе двое за 80.

У 50 человек, кто узнал о своем заражении днем ранее, диагноз подтвердился. Теперь в Рязанской области насчитывается 4656 случаев COVID-19, а вместе с условно подтвержденными – 4708. Из статистики, напомним, не исключают выздоровевших и умерших.

КОНКРЕТНО

Люди с условно подтвержденным диагнозом COVID-19 по возрасту:

от 18 до 45 лет – 10 человек;

от 46 до 64 лет – 20 человек;

от 65 до 80 лет – 10 человек;

старше 80 лет – 2 человека;

дети – 10 человек (2 недели; 4; 7; 8; двое по 9; 11; двое по 15; 16 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU