2020-06-18T11:26:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области вновь поползла вверх

18 июня стало известно о 52 новых положительных тестах на COVID-19
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

О 52 новых положительных тестах на COVID-19 стало известно в Рязанской области 18 июня. Это максимум для текущей недели, когда в официальной статистике удивительно стабильно прибавлялось по 49-50 новых случаев ежедневно.

Из тех, у кого только-только обнаружили коронавирусную инфекцию, 10 человек – это дети, а 12 – люди из группы риска по возрасту (65 лет и старше), в том числе двое за 80.

У 50 человек, кто узнал о своем заражении днем ранее, диагноз подтвердился. Теперь в Рязанской области насчитывается 4656 случаев COVID-19, а вместе с условно подтвержденными – 4708. Из статистики, напомним, не исключают выздоровевших и умерших.

КОНКРЕТНО

Люди с условно подтвержденным диагнозом COVID-19 по возрасту:

от 18 до 45 лет – 10 человек;

от 46 до 64 лет – 20 человек;

от 65 до 80 лет – 10 человек;

старше 80 лет – 2 человека;

дети – 10 человек (2 недели; 4; 7; 8; двое по 9; 11; двое по 15; 16 лет).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переломы носа и лицевого скелета: в центре Рязани избили 10-летнего мальчика
Метеорологи рассказали о губительных последствиях непогоды в Рязанской области
23 июня состоится онлайн-встреча со всемирно известным чилийским режиссером Пабло Ларраином
Рязань отказалась от проведения Парада Победы
В регионах обсудят поправки в Трудовой кодекс
Сенатором от Рязанской области вместо умершего Олега Ковалева стала Ирина Петина
Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений
Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области вновь поползла вверх
Рязанский митрополит Марк: «Мечты сбываются… Во время пандемии люди получили возможность сидеть в интернете круглосуточно»
Под Рязанью москвич за рулем BMW X5 улетел на скорости с дороги в кювет
Рязанские медики вновь сообщили о невыплате обещанных компенсаций
Днем 18 июня в Рязани могут пройти сильные ливни с грозами
При слиянии хлебозаводов в Рязани штат одного их них уполовинили
Третий этап снятия ограничений в Рязани: власти сказали, когда откроют крупные торговые центры
На Ряжском шоссе КамАЗ протаранил «семерку» - пострадали три человека
«Все залито водой, плавает тесто». В Рязани сгорела пекарня по выпечке хлеба
Любимов: До конца лета нужно разобраться со всеми ливневыми колодцами Рязани
В Рязани скончалась 46-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус