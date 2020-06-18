2020-06-18T11:20:47+03:00
Общество

Рязанский митрополит Марк: «Мечты сбываются… Во время пандемии люди получили возможность сидеть в интернете круглосуточно»

В своем очередном «Слове Архипастыря» владыка рассказал об основных уроках пандемии
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В среду, 17 июня, Рязанская епархия разместила на своем сайте очередное короткое видео, в котором Митрополит Рязанский и Михайловский Марк предлагает задуматься об уроках пандемии.

- Текст одной старой советской песни гласит: «Мечты сбываются». Мечты действительно сбываются, мечты хорошие и мечты не очень хорошие… К чему стремятся многие наши современники? На что они тратят время и на работе и дома, и в общении со своими близкими? - задается вопросом владыка. – Сидят в социальных сетях, сидят в интернете. Получается, что наши современники пренебрегают реальной жизнью и реальным общением. И что же получилось, в результате этой пандемии люди действительно получили как бы желаемое. Сидеть в четырех стенах не очень приятно, но человек получил возможность сидеть в интернете, в социальных сетях сколько угодно времени.

- Вот два главных урока пандемии: необходимость реального общения и, конечно, живого общения с Богом в наших православных храмах, - отметил Марк. – Будем ценить возможность богослужения, храмовой молитвы, возможность припасть к этому источнику Божией благодати.

Главные уроки пандемии..Митрополит Рязанский и Михайловский Марк

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ИСТОЧНИК KP.RU

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