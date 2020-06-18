Под Рязанью москвич за рулем BMW X5 улетел на скорости с дороги в кювет
В ночь на 18 июня в Клепиковском районе на 163-м км трассы Москва – Егорьевск – Тума – Касимов 32-летний житель Подмосковья за рулем BMW X5 не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.
По предварительным данным, причина ДТП в «невыбранной безопасной скорости движения».
В результате дорожно-транспортного происшествия водителя с травмами госпитализировали.
ДТП в Клепиковском районе - пострадал водитель.
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В настоящее время полиция выясняет все подробности дорожного происшествия (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU