Рязанские медики вновь сообщили о невыплате обещанных компенсаций
В одной из ведомственных поликлиник Рязанской области не выплатили компенсации за помощь больным коронавирусной инфекцией. Пресс-служба СУ СКР предпочла скрыть от общественности, о каком медучреждении идет речь. Силовое ведомство организовало доследственную проверку, в ходе которой обещает «установить наличие оснований для производства выплат, размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства».
Чуть раньше, 15 июня, доследственную проверку по аналогичному поводу начали в рязанской городской больнице №11.
После первой волны обращений и.о. руководителя областного СУ СКР Дмитрий Маликов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий провели видеосовещание с главврачами и сотрудниками медучреждений, где всплыли проблемы с выплатами. Пока в уголовное дело ни одно из многочисленных обращений медицинских работников не вылилось, хотя позорная для распорядителей бюджетными средствами ситуация тянется с апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU