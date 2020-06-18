Днем 18 июня в Рязани могут пройти сильные ливни с грозами
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 18 июня на территории Рязанской области ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, а также кратковременные ливни. Непогода сохранится до конца суток.
Региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;
- ограничить время нахождения на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU