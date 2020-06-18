2020-06-18T10:30:58+03:00
Общество

Днем 18 июня в Рязани могут пройти сильные ливни с грозами

МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение
Яков РЫКОВ
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МЧС предупреждает рязанцев о грозах и ливнях в ближайшие часы.МЧС предупреждает рязанцев о грозах и ливнях в ближайшие часы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 18 июня на территории Рязанской области ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, а также кратковременные ливни. Непогода сохранится до конца суток.

Региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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