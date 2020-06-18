Третий этап снятия ограничений в Рязани: власти сказали, когда откроют крупные торговые центры

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:22:27+03:00

Точные даты начала второго и третьего этапа снятия ограничений в Рязани никто назвать не может

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Чиновники министерства промышленности и экономического развития Рязанской области рассказали, когда в Рязани откроются крупные торговые центры. По информации властей, это наступит лишь на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса.

— В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, возобновление работы крупных торговых центров будет возможным на третьем этапе снятия ограничений. Однако, точные даты его [третьего этапа] начала, к сожалению, неизвестны, — сообщили чиновники МПЭР.

Напомним, сейчас в Рязани и области проходит первый этап. На днях губернатор Николай Любимов анонсировал возможное начало второго этапа снятия ограничений ориентировочно с 18 июня. Но, по всей видимости, что-то пошло вопреки планам.

Между тем предпринимателей Рязани начинает раздражать эта неопределенность, никто из властей не может назвать конкретные сроки, когда будут открыты кафе и рестораны с летней верандой, спорткомплексы и другое (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU