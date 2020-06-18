2020-06-18T08:53:59+03:00
Происшествия

На Ряжском шоссе КамАЗ протаранил «семерку» - пострадали три человека

В настоящее время полиция выясняет все подробности дорожного происшествия
Яков РЫКОВ
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Рано утром 18 июня недалеко от дома №20 по улице Ряжское шоссе (Аккумуляторный завод) 62-летний житель Ряжска за рулем КамАЗа влетел на скорости в остановившийся перед пешеходным переходом ВАЗ седьмой модели.

В результате дорожного происшествия водитель – 52-летний рязанец, а также две пассажирки 44 и 59 лет получили травмы.

В настоящее время полиция выясняет все подробности происшествия. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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