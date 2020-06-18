На Ряжском шоссе КамАЗ протаранил «семерку» - пострадали три человека
Рано утром 18 июня недалеко от дома №20 по улице Ряжское шоссе (Аккумуляторный завод) 62-летний житель Ряжска за рулем КамАЗа влетел на скорости в остановившийся перед пешеходным переходом ВАЗ седьмой модели.
В результате дорожного происшествия водитель – 52-летний рязанец, а также две пассажирки 44 и 59 лет получили травмы.
В настоящее время полиция выясняет все подробности происшествия. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU