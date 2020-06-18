2020-06-18T08:17:32+03:00
Происшествия

«Все залито водой, плавает тесто». В Рязани сгорела пекарня по выпечке хлеба

По предварительным данным, пожар возник в старой печи
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Внешне здание старой пекарни на Весенней улице не пострадало от пожара.Внешне здание старой пекарни на Весенней улице не пострадало от пожара.
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Поздно вечером 17 июня на улице Весенней, 1а загорелось здание пекарни компании «Томин хлеб». По информации регионального МЧС, площадь пожара составила около 150 кв. метров. На месте возгорания работали девять пожарных расчетов.

Как стало известно «Комсомолке», пострадала от пожара так называемая старая пекарня, в ней выпекали хлеб.

— Сейчас там все залито водой, плавает тесто, валяются обгоревшие провода. Работники стоят на улице, ждут указаний руководства, — сообщил один из работников предприятия.

По предварительным данным, пожар возник в старой печи.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают точную причину пожара, а также причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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