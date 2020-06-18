«Все залито водой, плавает тесто». В Рязани сгорела пекарня по выпечке хлеба

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:17:32+03:00

Внешне здание старой пекарни на Весенней улице не пострадало от пожара.

По предварительным данным, пожар возник в старой печи

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером 17 июня на улице Весенней, 1а загорелось здание пекарни компании «Томин хлеб». По информации регионального МЧС, площадь пожара составила около 150 кв. метров. На месте возгорания работали девять пожарных расчетов.

Как стало известно «Комсомолке», пострадала от пожара так называемая старая пекарня, в ней выпекали хлеб.

— Сейчас там все залито водой, плавает тесто, валяются обгоревшие провода. Работники стоят на улице, ждут указаний руководства, — сообщил один из работников предприятия.

По предварительным данным, пожар возник в старой печи.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают точную причину пожара, а также причиненный ущерб.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Стали известны подробности церковного пожара в Спасском районе

О событиях, предшествовавших возгоранию кровли, рассказал сам настоятель храма (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU