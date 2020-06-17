В Рязани скончалась 46-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:58:38+03:00

Смерть унесла с собой еще одну жизнь пациентки с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Окончательно причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований

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17 июня стало известно о смерти 46-летней пациентки рязанской больницы с положительным анализом на коронавирусную инфекцию. Она, имея сопутствующие заболевания, более двух недель была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на усилия врачей, спасти нестарую еще пациентку не удалось. Окончательно причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.

47 рязанцев,больных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии - об этом также стало известно 17 июня. 14 из них подключены на этот момент к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU