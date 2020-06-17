Взрослый житель Рязанской области найден, подростка ищут

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:25:05+03:00

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17- летний житель поселка Сотницыно Сасовского района Иван Михайлович Ячков пропал 16 июня 2020 года. Об этом сообщили поисковики из отряда «ЛизаАлертРязань».

Приметы подростка: рост 172 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в синюю толстовку и такого же цвета джинсы, обут в темные кроссовки.

А вот житель 57-летний житель Алеканова Рязанского района Игорь Николаевич Скорин, также пропавший 16 июня найден на радость родственникам живым.

Еще раз напомним, что информацию о пропавших просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU