Взрослый житель Рязанской области найден, подростка ищут
17- летний житель поселка Сотницыно Сасовского района Иван Михайлович Ячков пропал 16 июня 2020 года. Об этом сообщили поисковики из отряда «ЛизаАлертРязань».
Приметы подростка: рост 172 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в синюю толстовку и такого же цвета джинсы, обут в темные кроссовки.
А вот житель 57-летний житель Алеканова Рязанского района Игорь Николаевич Скорин, также пропавший 16 июня найден на радость родственникам живым.
Еще раз напомним, что информацию о пропавших просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU