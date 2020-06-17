Под Рязанью пропал 57-летний мужчина
В поселке Алеканово Рязанского района пропал 57-летний мужчина. Об этом 17 июня сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Игорь Викторович Скорин не вернулся домой 16 июня.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавый, глаза карие, волосы седые, носит усы. Был одет в синие джинсы и джинсовую куртку.
Информацию о мужчине просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, также стало известно об исчезновении в Рязани 36-летней Любови Александровны Козырской. Сообщается, что местонахождение молодой и привлекательной женщины не известно уже почти 10 дней – с 8 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU