47 рязанцев,больных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:48:28+03:00

Перефразируя песню: "Ну где же ваши маски?". Снимок сделан 17 июня - коронавируса как бы и нет... Фото: Павел АВЕРИН

При этом в регионе выздоровел еще 161 пациент с COVID-19

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Оперативная рабочая группа при региональном правительстве сообщает о том, что на 17 июня в больницах находится на лечении 439 пациентов с COVID-19, в том числе 6 детей.

Состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 326 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 47 человек, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К этому времени в регионе выздоровел еще 161 пациент, из них 35 проходили лечение в стационаре. С начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших достигло 2609 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU