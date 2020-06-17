47 рязанцев,больных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии
Оперативная рабочая группа при региональном правительстве сообщает о том, что на 17 июня в больницах находится на лечении 439 пациентов с COVID-19, в том числе 6 детей.
Состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 326 пациентов – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится 47 человек, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
К этому времени в регионе выздоровел еще 161 пациент, из них 35 проходили лечение в стационаре. С начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших достигло 2609 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU