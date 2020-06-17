Стали известны подробности церковного пожара в Спасском районе

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:08:43+03:00

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– Сгорела часть крыши над трапезной, где шел ремонт, внутренняя часть храма не пострадала, – прокомментировал журналистам ИД «Пресса» настоятель храма Живоначальной Троицы в Новом Киструсе Спасского района протоиерей Дмитрий Чаузов. – Загорелась крыша, видимо, от печной трубы, мы сжигали мусор в печи, да крыша еще и от жары нагрелась, а дерево все сухое под железом. Часть храма, где мы проводим службы, тоже не пострадала от пожара.

Таким образом, священник ненамеренно признал тот факт, что рабочие храма полностью не соблюдали правила противопожарной безопасности. Не последовало более печальных последствий возгорания в первую очередь из-за того, что ЧП случилось днем, а с огнем оперативно начали бороться сразу три пожарных расчета.

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ИСТОЧНИК KP.RU