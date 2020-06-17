Без выходных для рязанцев будут работать еще 4 почтовых отделения

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:23:02+03:00

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Теперь услуги будут доступны жителям региона 7 дней в неделю еще в четырех отделениях почтовой связи областного центра. Таким образом, общее количество точек достигнет десяти:

- 390000 (г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49);

- 390005 (г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 60/2);

- 390006 (г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 3);

- 390027 (г. Рязань, Совхозный пр., д.2/4);

- 390028 (г. Рязань, ул. Сельских строителей, д.4 к.1);

- 390035 (г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44);

- 390037 (г. Рязань, ул. Новоселов, д. 5);

- 390039 (г. Рязань, ул.Станкозаводская, д. 27);

- 390044 (г. Рязань, ул. Крупской, д. 19, к.1);

- 390048 (г. Рязань, ул. Новоселов, д. 31).

Отметим, что всего по стране в любой день недели стали доступны 2300 отделений, из них 1400 перешли на новый режим работы в июне. Изменения произойдут в отделениях в 300 городах, в том числе и в Рязанской области. Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении компании. Там же можно предварительно записаться на обслуживание, что поможет сэкономить время.

Изменения позволят установить более комфортное распределение потоков клиентов. В будни почтовые отделения посещают представители юридических лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные дни посещение удобнее обычным людям.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU