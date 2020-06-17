2020-06-17T18:23:03+03:00
Происшествия

В Рязани пропала молодая женщина в футболке с голубыми бабочками

Ее местонахождение не известно с 8 июня
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Фото: Liza Alert.Фото: Liza Alert.
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В среду, 17 июня, поисково-спасательный отряд «Liza Alert – Рязань» опубликовал информацию об исчезновении в Рязани 36-летней Любови Александровны Козырской. Сообщается, что местонахождение молодой и привлекательной женщины не известно уже почти 10 дней – с 8 июня.

Ее приметы: рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы каштановые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в серую футболку с голубыми бабочками.

Всех, кто располагает информацией о Любови Козырской, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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