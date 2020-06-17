Капитальный ремонт обхода Ряжска продолжается в круглосуточном режиме

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:56:27+03:00

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В среду, 17 июня, «Комсомольская правда» побывала на строительстве обхода Ряжска – участка дороги, которая соединяет трассу Р22 «Каспий» с дорогой Рязань – Александро-Невский.

В начале мая министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник сообщил, что работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вахтовым методом круглосуточно и семь дней в неделю.

«Комсомольская правда» убедилась, что слова чиновника спустя месяц по-прежнему актуальны. В 4.00 (утро) работа шла полным ходом.

Обращаем внимание, что сейчас сквозной проезд по обходу закрыт. Проехать к населенным пунктам Александровка и Красный Октябрь по дороге со стороны Ряжска невозможно. Добираться необходимо со стороны трассы Р22 «Каспий».

Общая стоимость ремонта составляет 382 миллиона рублей. Объект должны сдать в третьем квартале этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU