В центре Рязани изменят схему движения троллейбусов

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:14:44+03:00

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Власти Рязани рассматривают возможность прокладки дополнительной контактной сети для троллейбусов с улицы Циолковского на Есенина в сторону завода САМ. Об этом стало известно во время заседания в Рязанской городской Думе.

По словам начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно, при нынешней троллейбусной сети троллейбусы не могут поворачивать с улицы Есенина направо в сторону улицы Циолковского и обратно.

Отметим, что во время интервью «Комсомолке» в марте этого года один из бывших руководителей УРТ исключил возможность проведения контактной линии от Комбайнового завода вглубь микрорайона Недостоева.

— Мы даже не считали, во сколько это обойдется, потому что у предприятия все равно таких денег нет на строительство. Ну а кто это будет финансировать? Если только эту сеть где-то демонтировать и перенести. Это МУП может сделать и своими силами. Но вопрос в опорах, подстанциях… Это очень сложно, все должно быть через проекты, это долгосрочная перспектива. А МУП ведь по факту живет сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU