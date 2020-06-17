2020-06-17T17:14:44+03:00
Общество

В центре Рязани изменят схему движения троллейбусов

Власти намерены проложить новую контактную сеть
Яков РЫКОВ
Поделиться:
В центре Рязани проложат дополнительную контактную сеть для троллейбусов.В центре Рязани проложат дополнительную контактную сеть для троллейбусов.
Изменить размер текста:

Власти Рязани рассматривают возможность прокладки дополнительной контактной сети для троллейбусов с улицы Циолковского на Есенина в сторону завода САМ. Об этом стало известно во время заседания в Рязанской городской Думе.

По словам начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно, при нынешней троллейбусной сети троллейбусы не могут поворачивать с улицы Есенина направо в сторону улицы Циолковского и обратно.

Отметим, что во время интервью «Комсомолке» в марте этого года один из бывших руководителей УРТ исключил возможность проведения контактной линии от Комбайнового завода вглубь микрорайона Недостоева.

— Мы даже не считали, во сколько это обойдется, потому что у предприятия все равно таких денег нет на строительство. Ну а кто это будет финансировать? Если только эту сеть где-то демонтировать и перенести. Это МУП может сделать и своими силами. Но вопрос в опорах, подстанциях… Это очень сложно, все должно быть через проекты, это долгосрочная перспектива. А МУП ведь по факту живет сейчас.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

По итогам 2019 года УРТ сработало с убытком

По информации властей, ситуацию удается стабилизировать за счет получения финансовой помощи из резервного фонда губернатора (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без выходных для рязанцев будут работать еще 4 почтовых отделения
В Рязани пропала молодая женщина в футболке с голубыми бабочками
Капитальный ремонт обхода Ряжска продолжается в круглосуточном режиме
В центре Рязани изменят схему движения троллейбусов
В Рязани 18 июня ожидается сильная жара
В Рязани продолжится сокращение маршруток с льготным проездом
СК возбудил дело о нападениях собаки на детей в Скопине
У храма в Спасском районе сгорела кровля
Второй этап снятия ограничений в Рязани: предпринимателей нервирует неопределенность
В РГУ имени Есенина подвели итоги конкурса «Россия-2050»
Мошенник из Рязани предлагает жителям Минусинска стать кинозвездами
Растет популярность услуги «Ростелеком. Налоги»: более 180 000 000 рублей возвращено налогоплательщикам
Погорельцам в поселке Семчино выдали продукты на месяц
География коронавируса: взлет Спасского района, уход в отрыв Рыбного
МЧС: В Рязанской области готовят к открытию 47 пляжей
Компания МТС реализовала инновационный проект по наблюдению за жизнью аистов в Рязанской области