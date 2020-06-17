В Рязани 18 июня ожидается сильная жара

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:57:33+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 18 июня на территории Рязанской области ожидается жара. Максимальная температура воздуха составит 30-31°С.

Региональное управление МЧС напоминает, что при засухе и жаркой погоде, трава и лесная подстилка загораются как порох. Сотрудники ведомства просят рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, а отдыхая на водоемах вблизи леса, не бросать непотушенные спички и окурки.

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ИСТОЧНИК KP.RU