СК возбудил дело о нападениях собаки на детей в Скопине

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:29:20+03:00

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В Рязанской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после нескольких нападений дворовой собаки на детей от 6 до 12 лет. В течение дня 16 июня в Автозаводском районе города Скопина животное покусало шестерых несовершеннолетних, сообщает пресс-служба силового ведомства. Из них пятерым оказали медпомощь и сразу же отпустили домой, а одного пока оставили в больнице.

В произошедшем следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Наказать могут кого-то из органов местного самоуправления, так как именно чиновники райцентра должны были следить за безнадзорными животными, отвечать за их отлов, транспортировку и содержание.

«Наличие в Скопине стаи бродячих собак и нападение одной из них на детей указывает, что деятельность должностных лиц в названной сфере осуществляется ненадлежащим образом», - так объясняется возбуждение уголовного дела.

С родителями потерпевших встречался руководитель регионального СУ СКР Владимир Никешкин. Он взял расследование на личный контроль и внес представление главе городской администрации Олегу Осееву «безотлагательно принять меры по предотвращению подобных случаев». Губернатору Николаю Любимову Никешкин предложил организовать проверки во всех муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU