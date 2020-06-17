В Рязани продолжится сокращение маршруток с льготным проездом

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:55:18+03:00

Начальник городского управления транспорта считает, что так удастся переломить убыточность муниципального транспорта

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В областном центре продолжится тенденция по сокращению маршруток с правом льготного проезда. Об этом на заседании экономического комитета городского парламента заявил начальник управления транспорта Андрей Михно.

По мнению чиновника, это поможет сделать муниципальный транспорт менее убыточным.

- Мы не отменяем возможность льготного проезда для горожан, но сначала создаем альтернативу в виде муниципального транспорта, - отметил Михно.

Добавим, что после ликвидации МП «Автоколонна 1310» вместо вместительных автобусов на маршрутах №№ - 7, 17 и 13 пустили машины МАЗ меньшей вместимости, а также автобусы ПАЗ, совсем неприспособленные для перевозки маломобильных групп граждан, мам с колясками и пассажиров с крупным багажом. Тем самым сделав пользование муниципальным транспортом менее комфортным.

Также ряд коммерческих перевозчиков сообщили, что администрация до сих пор не рассчиталась с ними за льготников перевезенных в декабре 2019 года.

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По информации властей, ситуацию удается стабилизировать за счет получения финансовой помощи из резервного фонда губернатора (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU