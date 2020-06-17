2020-06-17T16:18:49+03:00
Происшествия

У храма в Спасском районе сгорела кровля

Пожар удалось локализовать через полтора часа
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Фото регионального ГУ МЧС России с места пожара в Спасском районе.Фото регионального ГУ МЧС России с места пожара в Спасском районе.
Изменить размер текста:

В 13 часов 10 минут на пульт дежурного ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о пожаре в селе Новый Киструс Спасского района. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили, что задымлена кровля храма Живоначальной Троицы.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Три пожарных расчета в составе 11 человек полностью ликвидировали очаг загорания площадью в 100 квадратных метров через полтора часа после поступления сообщения, в 14:40. При этом пострадавших на пожаре нет.

Напомним, что жителям домов поселка Семчино, пострадавшим в результате пожара в ночь на 13 июня, оформили материальную и вещевую помощь, а каждой семье предоставили набор продуктов питания на месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без выходных для рязанцев будут работать еще 4 почтовых отделения
В Рязани пропала молодая женщина в футболке с голубыми бабочками
Капитальный ремонт обхода Ряжска продолжается в круглосуточном режиме
В центре Рязани изменят схему движения троллейбусов
В Рязани 18 июня ожидается сильная жара
В Рязани продолжится сокращение маршруток с льготным проездом
СК возбудил дело о нападениях собаки на детей в Скопине
У храма в Спасском районе сгорела кровля
Второй этап снятия ограничений в Рязани: предпринимателей нервирует неопределенность
В РГУ имени Есенина подвели итоги конкурса «Россия-2050»
Мошенник из Рязани предлагает жителям Минусинска стать кинозвездами
Растет популярность услуги «Ростелеком. Налоги»: более 180 000 000 рублей возвращено налогоплательщикам
Погорельцам в поселке Семчино выдали продукты на месяц
География коронавируса: взлет Спасского района, уход в отрыв Рыбного
МЧС: В Рязанской области готовят к открытию 47 пляжей
Компания МТС реализовала инновационный проект по наблюдению за жизнью аистов в Рязанской области