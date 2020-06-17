У храма в Спасском районе сгорела кровля
В 13 часов 10 минут на пульт дежурного ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о пожаре в селе Новый Киструс Спасского района. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили, что задымлена кровля храма Живоначальной Троицы.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Три пожарных расчета в составе 11 человек полностью ликвидировали очаг загорания площадью в 100 квадратных метров через полтора часа после поступления сообщения, в 14:40. При этом пострадавших на пожаре нет.
Напомним, что жителям домов поселка Семчино, пострадавшим в результате пожара в ночь на 13 июня, оформили материальную и вещевую помощь, а каждой семье предоставили набор продуктов питания на месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU