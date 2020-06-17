2020-06-17T15:21:20+03:00
Происшествия

Мошенник из Рязани предлагает жителям Минусинска стать кинозвездами

Но перед этим надо получить аккредитацию, за которую надо заплатить
Антон ВОХЕЧ
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Хочешь стать кинозвездой? Плати 500 рублей! Фото: сайт "Взгляд Инфо".Хочешь стать кинозвездой? Плати 500 рублей! Фото: сайт "Взгляд Инфо".
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Заманчивое объявление появилось в сообществе «Подслушано в Минусинске». Некая Алиса Фадеева приглашает горожан на кастинг фильма «Цена Победы». Роли, которые предлагаются участникам массовки — небольшие, но оплата для маленького города — существенная: по 3000 рублей за съемочный день, которых намечается двенадцать.

Журналисты ИА «Взгляд Инфо» узнали, что пабликом ВКонтакте «Подслушано в Минусинске» сейчас управляет молодой рязанец. Он, по данным редакции, несколько лет назад захватил группу обманным путем, и теперь за деньги размещает посты различного толка. Он превратил информационный ресурс из социального сообщества в группу рекламных объявлений. Стоит такая реклама недорого, но за счет объема приносит хозяевам странички неплохую прибыль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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