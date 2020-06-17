Второй этап снятия ограничений в Рязани: предпринимателей нервирует неопределенность

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:10:04+03:00

Никто из властей Рязани и области не может четко ответить на вопрос, когда начнется второй этап снятия ограничений

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Анонсированное губернатором Рязанской области Николаем Любимовым решение о снятии ограничений с 18 июня до настоящего момента официально не опубликовано. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил ряд источников в региональном правительстве.

Напомним, 11 июня глава региона осторожно предположил, что к 18 июня подготовят проект снятия ограничений. Но уже 16 июня во время видеосовещания с руководителями учреждений сферы занятости Любимов заявил, что пока область не вышла на второй этап снятия ограничений. И тут же отметил, что если эпидемическая ситуация будет складываться так как сейчас, «в ближайшие дни можно будет начать второй этап».

Такое заявление губернатора весьма озадачило представителей сфер бизнеса, которые планировали открыться уже в этот четверг. Напомним, что это магазины площадью до 800 квадратов, спорткомплексы и фитнес-центры, кафы и рестораны с летними верандами, а также, музеи, выставочные залы и другое.

- Из-за всей этой неопределенности мы не можем ничего планировать. Если ограничения будут сняты, тогда нам надо дополнительно закупать продукты, если закупить заранее, они просто могут испортиться, - поделился с «Комсомолкой» владелец одного из заведений общепита, расположенного в центре Рязани.

При этом пресс-секретарь главы региона Денис Арапов, комментируя слова Николая Любимова, посоветовал дождаться 18 июня, когда ситуация с отменой ограничений прояснится.

В некоторых заведениях уже расставили столы.Фото: Константин МОГИЛИН

В других веранды пока только строятся.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU