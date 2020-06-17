Погорельцам в поселке Семчино выдали продукты на месяц
Жителям домов поселка Семчино, пострадавшим в результате пожара, оформили материальную и вещевую помощь, а каждой семье предоставили набор продуктов питания на месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
По информации властей, погорельцам помогут оформить документы, которые были уничтожены в огне.
Отметим, что в настоящее время работает комиссия по выяснению обстоятельств пожара. Возглавляет комиссию заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров.
Напомним, в ночь на 13 июня в одном из районов Рязани - поселке Семчино - от крупного пожара пострадали два дома. Без крова и другого имущества остались две семьи. В своем письменном обращении к губернатору Николаю Любимову они обвиняют в случившемся органы власти и экстренные службы (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU