Погорельцам в поселке Семчино выдали продукты на месяц

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:04:00+03:00

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Жителям домов поселка Семчино, пострадавшим в результате пожара, оформили материальную и вещевую помощь, а каждой семье предоставили набор продуктов питания на месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По информации властей, погорельцам помогут оформить документы, которые были уничтожены в огне.

Отметим, что в настоящее время работает комиссия по выяснению обстоятельств пожара. Возглавляет комиссию заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров.

Напомним, в ночь на 13 июня в одном из районов Рязани - поселке Семчино - от крупного пожара пострадали два дома. Без крова и другого имущества остались две семьи. В своем письменном обращении к губернатору Николаю Любимову они обвиняют в случившемся органы власти и экстренные службы (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU