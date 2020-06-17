Компания МТС реализовала инновационный проект по наблюдению за жизнью аистов в Рязанской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:59:03+03:00

Благодаря круглосуточной трансляции из вольера нелетной пары, следить за тем, как растут птенцы, можно из любой точки мира

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Инновационный проект по наблюдению за жизнью аистов в Рязанской области реализовала компания «МТС» при содействии ГК «Зеленый сад» и рязанского филиала газеты «Комсомольская правда». На территории «Рязанского дома белого аиста» компания развернула систему видеонаблюдения, которая позволяет круглосуточно следить за жизнью нелетной пары Русланы и Гоши из любой точки мира. Видеооборудование установлено прямо над гнездом, где в настоящее время подрастают птенцы. Смотреть видео можно как с персонального компьютера, так и со смартфона. Система видеонаблюдения МТС развернута на базе облачного решения и позволяет вести круглосуточную запись жизни редких птиц, фиксировать их движения и архивировать видеопоток. Это поможет не упустить самые интересные моменты поведения аистов, а фиксация движения облегчит поиск событий в видео архиве.

Для организации видеонаблюдения специалисты МТС «построили» Wi-Fi мост между ближайшей базовой станцией от центра реинтродукции и гнездом аистов. Это позволило в условиях сложного рельефа местности и отсутствия инфраструктуры достичь скорости передачи изображения в месте гнездования до 100 Мбит/сек.

Напомним, что центр реинтродукции «Рязанский дом белого аиста» создан группой волонтеров, которые поставили перед собой задачу восстановить популяцию белого аиста в Рязанской области, а также получить больше знаний об этих птицах в условиях неволи и выпуска в дикую природу, их миграционных путях, и наконец, – вовлечь местное население в дело сохранения дикой природы. Проект на уровне страны поддержало Русское географическое общество и всеми любимый ведущий Николай Дроздов. В регионе спонсорскую поддержку центр оказывает ГК «Зеленый сад», а генеральным информационным партнером выступил рязанский филиал газеты «Комсомольская правда».

- «Рязанский дом белого аиста» - это благотворительный проект неравнодушных людей, которые поставили перед собой цель - восстановить популяцию белых аистов в нашей области. Для нас важно поддерживать и развивать такие идеи, которые направлены на развитие культуры и природного достояния области. Мы постарались в максимально короткие сроки обеспечить центр связью, чтобы орнитологи не упустили ни одного важного момента из жизни птиц. Из-за особенностей расположения объекта мы отказались от стандартных решений и использовали высокоскоростной канал для подключения к беспроводному интернету. Несмотря на то, что расстояние между двумя точками составляет больше километра, нам удалось предоставить максимально высокие скорости, – отметил директор компании МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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ИСТОЧНИК KP.RU