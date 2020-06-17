В Рязани определились с датой Дня города
В среду, 17 июня, на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты и представители администрации коснулись темы Дня города. Начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова сообщила, что праздник запланирован на 1 августа (суббота).
Чиновница также сказала, что отмечать праздник будут только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. В рамках комитета народные избранники поддержали дату проведения Дня города. Теперь она должна пройти согласование на очередном заседании гордумы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»