В Рязани определились с датой Дня города

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:48:31+03:00

Отмечать праздник будут только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация

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В среду, 17 июня, на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты и представители администрации коснулись темы Дня города. Начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова сообщила, что праздник запланирован на 1 августа (суббота).

Чиновница также сказала, что отмечать праздник будут только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. В рамках комитета народные избранники поддержали дату проведения Дня города. Теперь она должна пройти согласование на очередном заседании гордумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU