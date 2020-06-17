2020-06-17T13:52:01+03:00
Общество

Рязанки без спроса проникли в дом любовницы их мужа и отца - и попали на штрафы

Мать с дочерью заплатят по 5 тысяч рублей за проникновение в чужое жилище
Роман КАРПОВ.
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Мировой судья из Касимова завершил рассмотрение уголовного дела в отношении матери и ее взрослой дочери. Женщин обвиняют в незаконное проникновении в чужое жилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Суд установил, что в январе 2020 женщины в поисках супруга и отца пришли к дому его знакомой. После того, как на стук никто не ответил, они вошли в квартиру через незапертую входную дверь. Там они и обнаружили разыскиваемого мужчину с другой женщиной. Немного поскандалив, родственницы увели изменщика домой, оставив любовницу в одиночестве.

Но женщину, видимо, такой расклад не устроил, и она написала заявление в полицию. Позже суд признал мать и дочь виновными и оштрафовал каждую на 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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