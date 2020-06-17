2020-06-17T13:20:29+03:00
Общество

Мошенники через мессенджеры обманывают рязанцев по выплатам и компенсациям

Злоумышленники используют несколько схем для хищения денег
Яков РЫКОВ
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Рязанцам через мессенджеры все чаще поступают сообщения о получении некой компенсации. В одних случаях сообщения приходят от частных лицах, в других – от некой Федеральной службы компенсаций.

По словам специалистов, мошенники используют несколько схем для хищения денег. Один из вариантов – ссылка на фишинговый сайт. Чтобы получить заветные рубли по выплатам компенсаций рязанцам предлагают перейти по специальному адресу и заполнить анкету сведениями о себе. Однако, сайт и создали мошенники специально для того, чтобы собирать личные и платежные данные граждан. Есть другой вариант, когда при переходе по ссылке в гаджет или компьютер пользователя загружается вирус, который и крадет все данные.

Часто в тех же самых мессенджерах рязанцев просят указать данные карты, куда якобы будут зачисляться деньги. Специалисты крайне рекомендует не сообщать посторонним людям свои данные и не вводить на неизвестных сайтах данные банковской карты, пароли из СМС и так далее.

— Мошенники стараются усыпить бдительность людей, создавая искусственный ажиотаж и дефицит времени, — комментирует начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. — Нужно просто более тщательно проверять информацию и не поддаваться на провокации. Если государство назначает какие-либо выплаты и компенсации, сообщение об этом будет в открытом доступе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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