2020-06-17T13:24:00+03:00
Происшествия

В Рязани Lada Priora врезалась в столб, погиб 35-летний водитель

ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельной аварии на улице Зубковой
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться свидетелей автоаварии, произошедшей 8 июня около 13.40 в Рязани на улице Зубковой (рядом с домом 27 корпус 3). По предварительной информации, 35-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, не выбрал безопасную скорость для движения, потерял контроль над машиной и врезался в столб.

Водитель скончался на месте ДТП, 28-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь.

Всех, кто знает какие-то подробности происшествия, просят обратиться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 29-72-56.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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