На улице Пугачева в Рязани меняются правила парковки
С 10 июля планируется запретить остановку и стоянку транспортных средств на улице Пугачева в районе дома №12. Это решение чиновники городской администрации Рязани мотивируют тем, что затруднен разъезд встречных автомобилей.
Будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». При этом альтернативного места парковки не указывается, а всех автовладельцев просят принять эту информацию к сведению.
Напомним, что с 13 мая в Рязани возобновили работу платные парковки. Сейчас они работают в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU