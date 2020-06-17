На улице Пугачева в Рязани меняются правила парковки

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:57:31+03:00

По мнению чиновников горадминистрации, появились трудности при разъезде автомобилей в этом месте

Изменить размер текста: A A

С 10 июля планируется запретить остановку и стоянку транспортных средств на улице Пугачева в районе дома №12. Это решение чиновники городской администрации Рязани мотивируют тем, что затруднен разъезд встречных автомобилей.

Будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». При этом альтернативного места парковки не указывается, а всех автовладельцев просят принять эту информацию к сведению.

Напомним, что с 13 мая в Рязани возобновили работу платные парковки. Сейчас они работают в обычном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU