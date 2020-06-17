2020-06-17T12:33:21+03:00
Общество

По итогам 2019 года УРТ сработало с убытком

По информации властей, ситуацию удается стабилизировать за счет получения финансовой помощи из резервного фонда губернатора
Яков РЫКОВ
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По итогам 2019 года УРТ сработало с убытком.По итогам 2019 года УРТ сработало с убытком.
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По итогам 2019 года муниципальное предприятие «Управление Рязанского троллейбуса» сработало с убытком, сообщает Рязанская городская Дума. По информации гордумы, на финансовое состояние МУПа сказалась реорганизация двух муниципальных предприятий транспорта (УРТ и автоколонны 1310 – Ред.).

«В этом году, несмотря на пандемию коронавируса и уменьшение пассажиропотока, ситуацию удается стабилизировать за счет получения финансовой помощи из резервного фонда губернатора», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью в Рязань должны поступить 50 автобусов из Москвы. По словам начальника городского управления транспорта Андрея Михно, никаких соглашений пока не подписано, но предметные переговоры ведутся. За счет подержанных автобусов власти рассчитывают увеличить долю муниципального транспорта в общем объеме пассажирских перевозок (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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