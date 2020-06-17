Еще полсотни случаев коронавируса выявили в Рязанской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:21:09+03:00

Сообщается 50 новых положительных тестах и о 49 пациентах с подтвердившимся диагнозом

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17 июня диагноз COVID-19 в Рязанской области подтвердился у 49 человек. Таким образом, официальное число заболевших достигло 4606 человек. Из статистики, напомним, опергруппа при правительстве не исключает выздоровевших и умерших.

Еще у 50 человек за минувшие сутки тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными по результатам первичных исследований. Их анализы отправлены на подтверждение в региональный минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU