Еще полсотни случаев коронавируса выявили в Рязанской области
Сообщается 50 новых положительных тестах и о 49 пациентах с подтвердившимся диагнозом
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17 июня диагноз COVID-19 в Рязанской области подтвердился у 49 человек. Таким образом, официальное число заболевших достигло 4606 человек. Из статистики, напомним, опергруппа при правительстве не исключает выздоровевших и умерших.
Еще у 50 человек за минувшие сутки тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными по результатам первичных исследований. Их анализы отправлены на подтверждение в региональный минздрав.
ИСТОЧНИК KP.RU