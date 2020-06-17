2020-06-17T12:21:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще полсотни случаев коронавируса выявили в Рязанской области

Сообщается 50 новых положительных тестах и о 49 пациентах с подтвердившимся диагнозом
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 июня диагноз COVID-19 в Рязанской области подтвердился у 49 человек. Таким образом, официальное число заболевших достигло 4606 человек. Из статистики, напомним, опергруппа при правительстве не исключает выздоровевших и умерших.

Еще у 50 человек за минувшие сутки тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными по результатам первичных исследований. Их анализы отправлены на подтверждение в региональный минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РГУ имени Есенина подвели итоги конкурса «Россия-2050»
Мошенник из Рязани предлагает жителям Минусинска стать кинозвездами
Растет популярность услуги «Ростелеком. Налоги»: более 180 000 000 рублей возвращено налогоплательщикам
Погорельцам в поселке Семчино выдали продукты на месяц
География коронавируса: взлет Спасского района, уход в отрыв Рыбного
МЧС: В Рязанской области готовят к открытию 47 пляжей
Компания МТС реализовала инновационный проект по наблюдению за жизнью аистов в Рязанской области
Рязанки без спроса проникли в дом любовницы их мужа и отца - и попали на штрафы
В Рязани определились с датой Дня города
Мошенники через мессенджеры обманывают рязанцев по выплатам и компенсациям
В Рязани Lada Priora врезалась в столб, погиб 35-летний водитель
Прокурором Советского района Рязани назначен Роман Шмельков
На улице Пугачева в Рязани меняются правила парковки
По итогам 2019 года УРТ сработало с убытком
Еще полсотни случаев коронавируса выявили в Рязанской области
В рязанском УРТ грядет оптимизация штатов
В Скопине осудили экс-главбуха МБУ «Благоустройство»
Завершилось голосование за ремонт дорог в Рязани в 2021 году: предварительные итоги
В Рязани разрисовали памятник Сергею Есенину
Рязань ведет переговоры с Москвой о передаче 50 автобусов
«Как деградировала среда». 20-летний студент сравнил нынешний Скопин и 100-летней давности
На 47-м году жизни скончалась сотрудница рязанского минспорта Наталья Чувелева
В Рыбном простились с заслуженным врачом и почетным гражданином района
В администрации Касимова объяснили бойкот активистки
Обрыв проводов: троллейбус №1 будет ходить до улицы Крупской
На дорогах Рязани наносят разметку из износостойких материалов
«Съемка вызывала сомнения». Глава Касимова не стал общаться на видеокмеру