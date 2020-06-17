В рязанском УРТ грядет оптимизация штатов

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:53:13+03:00

В рязанском УРТ опять заговорили о сокращении числа сотрудников.

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На муниципальном предприятии УРТ грядет оптимизация и сокращение штатной численности сотрудников. Об этом стало известно во время очередного заседания Рязанской городской Думы.

По словам руководителя УРТ Дмитрия Минченко, оптимизация будет проводиться в зависимости от темпов цифровизации предприятия.

«Всем сотрудникам, чьи специальности окажутся невостребованными, предложат пройти переобучение», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая заместитель директора УРТ Алексей Розвезев уволился с муниципального предприятия (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU