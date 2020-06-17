В Скопине осудили экс-главбуха МБУ «Благоустройство»

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:29:56+03:00

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Бывшего главного бухгалтера МБУ «Благоустройство» города Скопина признали виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года главный бухгалтер бюджетного учреждения незаконно внесла в реестр на зачисление денег работников реквизиты счетов, принадлежащих ей и ее дочери. При этом заработную плату женщина получала непосредственно в кассе учреждения. Всего за указанный период похитила более 450 тысяч рублей.

Приговором суда женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Кроме того, следователь Скопинского МСО внес представление в адрес главы администрации муниципального образования для принятия мер по устранению «обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения». Самого директор МБУ «Благоустройство» привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU