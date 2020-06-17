Завершилось голосование за ремонт дорог в Рязани в 2021 году: предварительные итоги

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:40:54+03:00

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На платформе «Наш дом Рязань» 16 июня завершилось голосование за дороги, которые планируется капитально отремонтировать в 2021 году. Администрация города, напомним, представила список из 40 участков, но оставила возможность предлагать свои варианты.

Лидерство среди участков, предложенных администрацией, захватила улица Черновицкая (5,6%). Ее власти планируют привести в нормативное состояние между улицей Щорса и Ряжским шоссе. Следом расположился вариант «Ремонт моста (ул. Каширина - ул. Солнечная) через р. Трубеж» с показателем чуть меньше 5,6% отданных голосов. В топ-5 также входят Народный бульвар, улицы Шереметьевская и Песоченская.

Что касается вариантов, которых в списке не оказалось, то чиновникам еще предстоит тщательно их проанализировать. Но уже беглого взгляда хватает, чтобы заметить, например, что наряду со 2-й Линией (она как раз попала в перечень) часто звучат 4-я и 9-я Линии в Горроще. Очень много обращений касаются поселков Семчино и Приокский. Жители Московского, пожалуй, чаще остальных упомянули улицу Новаторов. Также звучит немало призывов отремонтировать улицы Березовую и Новую.

Нельзя не отметить и ситуацию с улицей Татарской. Если среди кандидатов от властей участок от площади 50-летия Октября до улицы Дзержинского не входит в топ-10, то в комментариях Татарская точно среди лидеров, вот только народ высказывается за другой отрезок - со стороны «Горбатого моста».

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ИСТОЧНИК KP.RU