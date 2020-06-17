2020-06-17T10:28:27+03:00
Общество

В Рязани разрисовали памятник Сергею Есенину

Отмывать каракули пришлось Дирекции благоустройства города
Поделиться:
В Рязани разрисовали памятник Сергею Есенину. Фото: vk.com/rzn_cityВ Рязани разрисовали памятник Сергею Есенину. Фото: vk.com/rzn_city
Изменить размер текста:

В парке у Рязанского кремля неизвестные разрисовали памятник Сергею Есенину. Информация о каракулях и надписях на монументе появились 16 июня в одном из городских сообществ.

- Данные «художества» так просто не отмываются, - посетовал кто-то из горожан. - Если у кого-то есть знания в этой области или возможность помочь, пожалуйста, не оставайтесь в стороне.

В тот же день, по данным пресс-службы администрации, каракули смыли специальным средством. Для этого потребовалось привлечь бригаду МБУ «Дирекция благоустройства города».

Отмывать каракули пришлось Дирекции благоустройства города. Фото: администрация Рязани

Отмывать каракули пришлось Дирекции благоустройства города. Фото: администрация Рязани

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24