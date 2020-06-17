Рязань ведет переговоры с Москвой о передаче 50 автобусов

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:30:52+03:00

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Осенью в Рязань должны поступить 50 автобусов из Москвы. Такое заявление сделал начальник городского управления транспорта Андрея Михно на совещании по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий с депутатами гордумы.

По словам Михно, никаких соглашений пока подписано не было, но предметные переговоры ведутся. За счет подержанных автобусов власти рассчитывают увеличить долю муниципального транспорта в общем объеме пассажирских перевозок.

На совещании также прозвучала идея снова дифференцировать тарифы в коммерческом и муниципальном транспорте. Михно возразил, что к увеличения прибыли для МУП «УРТ» это не принесет, и привел в пример маршрут №22 до Солотчи: там проезд стоит 23 рубля, у частника – 60, однако как бы чиновники не корректировали расписание, существенно увеличить пассажиропоток на 22-м автобусе не получается.

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ИСТОЧНИК KP.RU