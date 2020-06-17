«Как деградировала среда». 20-летний студент сравнил нынешний Скопин и 100-летней давности

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:05:40+03:00

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20-летний студент Петр Посмаков предлагает сравнить в своем Instagram «История в кадрах» города России – как они выглядели 100 лет назад и сейчас. В одной из публикаций молодой человек затронул тему города Скопин Рязанской области.

nowandthenrussia Фотографии Скопина

«На фотографии город Скопин. Они наглядно показывают, насколько сильно за 100 лет деградировала городская среда, просто слов нет, — пишет студент. — Судя по фотографиям, в Скопине сейчас все не очень хорошо. Может кто-то из подписчиков там был и имеет представление о городе не по фото?»

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ИСТОЧНИК KP.RU