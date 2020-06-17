2020-06-17T08:05:40+03:00
Общество

«Как деградировала среда». 20-летний студент сравнил нынешний Скопин и 100-летней давности

Молодой человек выкладывает в Instagram фотографии российских городов
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

20-летний студент Петр Посмаков предлагает сравнить в своем Instagram «История в кадрах» города России – как они выглядели 100 лет назад и сейчас. В одной из публикаций молодой человек затронул тему города Скопин Рязанской области.

nowandthenrussianowandthenrussia
Фотографии Скопина
1435 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«На фотографии город Скопин. Они наглядно показывают, насколько сильно за 100 лет деградировала городская среда, просто слов нет, — пишет студент. — Судя по фотографиям, в Скопине сейчас все не очень хорошо. Может кто-то из подписчиков там был и имеет представление о городе не по фото?»

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Захар Прилепин обратил внимание на скопинских военных мифотворцев

Районные чиновники упорно не замечают настоящую дату освобождения города (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как деградировала среда». 20-летний студент сравнил нынешний Скопин и 100-летней давности
На 47-м году жизни скончалась сотрудница рязанского минспорта Наталья Чувелева
В Рыбном простились с заслуженным врачом и почетным гражданином района
В администрации Касимова объяснили бойкот активистки
Обрыв проводов: троллейбус №1 будет ходить до улицы Крупской
На дорогах Рязани наносят разметку из износостойких материалов
«Съемка вызывала сомнения». Глава Касимова не стал общаться на видеокмеру
Момент ДТП с пьяным мотоциклистом в Рязани попал на видео
В рязанских СИЗО началась подготовка к голосованию по изменению Конституции
География коронавируса: в Кадоме стало вдвое больше заболевших
Под Кадомом поселились белые лебеди
Рязанцев предупредили о сильной жаре в ближайшие два дня
Лесопарк в Рязани готовят к снятию ограничений
Второй этап снятия ограничений в Рязани: какие кафе откроются 18 июня
Подробности ДТП с троллейбусом в Рязани: пострадали семь человек
В Рязанской области 16 июня выявили 50 зараженных коронавирусом. Всего – 4557
Рязанский Роспотребнадзор рассказал о планах открытия детских садов
«За хлебушком потянулась»: в Новомичуринске пенсионерка на иномарке врезалась в дерево
Стадо кабанов снова сняли рязанцы
Рязанская семья рассказала Путину об оформлении выплат на детей
Под Рязанью загрязнили реку Листвиняку горюче-смазочными материалами
Денис Сидоров – о ДТП с Ефремовым: Буржуазной «элите» нужно дать понять, что закон един для всех
Девятилетняя рязанка вошла в мировой топ «лайкеров»
В Рязани в продаже обнаружили потенциально опасную икру
В Рязани прошло первое заседание Общественной палаты города
География коронавируса: как 15 июня новые случаи распределились по Рязанской области
Чиновники взяли на контроль работу автобусов №7 в Рязани