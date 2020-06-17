«Как деградировала среда». 20-летний студент сравнил нынешний Скопин и 100-летней давности
20-летний студент Петр Посмаков предлагает сравнить в своем Instagram «История в кадрах» города России – как они выглядели 100 лет назад и сейчас. В одной из публикаций молодой человек затронул тему города Скопин Рязанской области.
«На фотографии город Скопин. Они наглядно показывают, насколько сильно за 100 лет деградировала городская среда, просто слов нет, — пишет студент. — Судя по фотографиям, в Скопине сейчас все не очень хорошо. Может кто-то из подписчиков там был и имеет представление о городе не по фото?»
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ИСТОЧНИК KP.RU