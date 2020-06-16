В Рыбном простились с заслуженным врачом и почетным гражданином района
В райцентре Рыбное во вторник, 16 июня, простились с заслуженным врачом РФ, почетным гражданином Рыбновского района и почетным работником Московской железной дороги Борисом Михайловичем Барком.
Борис Михайлович родился в 1937 году, с 1959 года работал в учреждениях здравоохранения, в том числе 42 года руководил отделенческой больницей на станции Рыбное.
Издательство «Пресса» сообщает, что гражданская панихида прошла во дворе больницы, которой многие годы руководил Борис Михайлович. Проститься с коллегой и наставником, пришли сотрудники больницы, пациенты, друзья и товарищи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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