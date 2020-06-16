2020-06-16T19:15:20+03:00
Общество

В Рыбном простились с заслуженным врачом и почетным гражданином района

Борис Михайлович Барк скончался в субботу, 13 июня
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Фото с сайта ИД "Пресса".Фото с сайта ИД "Пресса".
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В райцентре Рыбное во вторник, 16 июня, простились с заслуженным врачом РФ, почетным гражданином Рыбновского района и почетным работником Московской железной дороги Борисом Михайловичем Барком.

Борис Михайлович родился в 1937 году, с 1959 года работал в учреждениях здравоохранения, в том числе 42 года руководил отделенческой больницей на станции Рыбное.

Издательство «Пресса» сообщает, что гражданская панихида прошла во дворе больницы, которой многие годы руководил Борис Михайлович. Проститься с коллегой и наставником, пришли сотрудники больницы, пациенты, друзья и товарищи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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