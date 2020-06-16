Обрыв проводов: троллейбус №1 будет ходить до улицы Крупской

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:12:28+03:00

Сотрудники УРТ работают на месте происшествия на Московском шоссе

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16 июня на Московском шоссе в районе остановки «Рязанские сады» в сторону конечной остановки «Забайкальская» оборвались контактные троллейбусные провода, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В настоящее время на месте работает аварийная бригада МУП «УРТ». По предварительной оценке специалистов, последствия обрыва будут устранены в течение нескольких часов», - говорится в сообщении.

По информации властей, троллейбусы маршрута №1 на время ремонтно-восстановительных работ будут следовать до улицы Крупской.

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ИСТОЧНИК KP.RU