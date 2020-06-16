Обрыв проводов: троллейбус №1 будет ходить до улицы Крупской
16 июня на Московском шоссе в районе остановки «Рязанские сады» в сторону конечной остановки «Забайкальская» оборвались контактные троллейбусные провода, сообщает пресс-служба городской администрации.
«В настоящее время на месте работает аварийная бригада МУП «УРТ». По предварительной оценке специалистов, последствия обрыва будут устранены в течение нескольких часов», - говорится в сообщении.
По информации властей, троллейбусы маршрута №1 на время ремонтно-восстановительных работ будут следовать до улицы Крупской.
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ИСТОЧНИК KP.RU