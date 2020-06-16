16 Июнь 2020 2020-06-16T15:36:47+03:00

На дорогах Рязани наносят разметку из износостойких материалов.

Изменить размер текста: A A

В Рязани приступили к нанесению дорожной разметки из износостойких материалов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Разметку в виде продольных и поперечных линий уже нанесли на пяти участках дорог – на улицах Кальная, Солнечная, Петрова, Семинарская и Каширина.

На дорогах Рязани наносят разметку из износостойких материалов.

«Среди преимуществ примененного дорожно-разметочного материала – больший срок эксплуатации», - говорится в сообщении.

Как отмечают власти, до 1 октября на городских улицах планируется нанести износостойкую дорожную разметку на 27 участках дорог областного центра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU