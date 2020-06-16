На дорогах Рязани наносят разметку из износостойких материалов
В Рязани приступили к нанесению дорожной разметки из износостойких материалов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Разметку в виде продольных и поперечных линий уже нанесли на пяти участках дорог – на улицах Кальная, Солнечная, Петрова, Семинарская и Каширина.
На дорогах Рязани наносят разметку из износостойких материалов.
«Среди преимуществ примененного дорожно-разметочного материала – больший срок эксплуатации», - говорится в сообщении.
Как отмечают власти, до 1 октября на городских улицах планируется нанести износостойкую дорожную разметку на 27 участках дорог областного центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU