Момент ДТП с пьяным мотоциклистом в Рязани попал на видео

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:15:17+03:00

Кроме того, водитель двухколесного транспортного средства не имел права управления

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На канале «Дороги Рязани» сайте YouTube появилось видео момента ДТП на Московском шоссе около ТРЦ «Премьер». Ролик зафиксировал ужасающий полет мотоциклиста.

Напомним, что 14 июня в 22.30 33-летний рязанец, управляя мотоциклом BMW, налетел на стоявший на светофоре автомобиль Volvo.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоциклист был пьян – степень опьянения составила 0,33 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, мотоциклист не имел права на управление данным транспортным средством. В ДТП он получил травмы.

ДТП. Рязань. Мотоцикл..

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Самому старшему из них 72 года, младшему – 47 лет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU